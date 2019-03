La conmovedora carta de Nacho Vidal a su hija transexual

Nacho Vidal ha demostrado ser un ejemplo a seguir tras la conmovedora carta que le ha escrito a su hija transexual, publicada por la revista colombiana Soho. Las tiernas palabras que el famoso actor porno le ha dedicado a su hija van dirigidas también a todos los jóvenes que como ella deciden dar este paso y tiene que sufrir las consecuencias de burlas y críticas en una sociedad donde aún no está aceptado por parte de muchos.

Lo queda claro es el amor que Nacho siente por su hija, y es que después de leer la carta no cabe duda que su hija cuenta con el incondicional apoyo de su padre: "Querida hija, te escribo para que sepas, de mi puño y letra, lo que siento y lo que pienso sobre ti. “No te gustaban las pelotas, sino las muñecas; no te gustaban las zapatillas, sino los tacones; no te gustaban los pantalones, sino las faldas. Por aquel entonces, llegué a pensar que tenía un niño y que posiblemente sería homosexual pero nunca se me cruzó por la cabeza que podías ser una niña", escribe el actor.

Nacho Vidal desvela que desde pequeña vio un comportamiento distinto a los demás niños. Desde el momento que se enteró qué era lo que realmente le ocurría a su hija, nunca dudó en darle su apoyo y colaborar en la lucha por los derechos de los transexuales, siendo consciente que al ser una figura pública y admirada por muchos puede llegar a concienciar a más gente sobre este tema: "Con esto quiero decirte que siempre voy a estar a tu lado, que todos vamos a estar a tu lado, y que vamos a ser felices en esta situación que Dios nos ha dado, y que para mí es una bendición. Tenerte es una bendición", dice al final de la carta Nacho Vidal.