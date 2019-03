Las confesiones más íntimas de Blas Cantó tras proclamarse ganador de 'Tu cara me suena'

Blas Cantó está saboreando las mieles del éxito. El flamante ganador de la quinta edición de ‘Tu cara me suena’ acaba además de estrenar su primer single en solitario, ‘In your bed’, y, para celebrar tanto éxito, ha estado charlando con la revista Lecturas sobre su lado más íntimo.

Entre otras cosas el cantante ha confesado que está sufragando a su madre un tratamiento de fertilidad: “Mi madre me dijo un día: nunca te he pedido nada, pero me gustaría que me ‘compraras’ un hermano. Porque ella ahora no puede tener hijos de manera natural y tendría que ser in vitro. Económicamente el que se lo puede permitir soy yo, le pagaré un tratamiento de fertilidad”.

Blas está encantado con la idea de tener un hermanito: “Me hace mucha ilusión subirlo al escenario y cantar aquello de: “Mi pequeño del alma. De piel canela. Porque piel canela tendrá”, y es que la pareja de su madre es un senegalés.

Confiesa que lo más maravilloso que se lleva del programa es grandes amigas como Yolanda Ramos y Beatriz Luengo, y asegura que con el jurado le hubiera gustado tener más relación, pero que el programa marcaba sus pautas para que no se dejaran influir por los concursantes: “He echado de menos cenar una noche con Lolita. Tendríamos mucho de qué hablar. No habría edad entre nosotros”.

Cantó asegura además que está soltero y que es muy tímido a la hora de ligar: “El cara a cara me da vergüenza. En el sentido general soy abierto y libre, pero en el específicamente amoroso, soy muy tímido. Lo que siento sobre el amor ya lo cuento en mis canciones”.