La confesión que Dani Martín hizo en El Hormiguero

Dani Martín fue a divertirse a El Hormiguero. El cantante está en plena promoción y aprovechó su visita al programa para abrirse por completo a su público.

Ante Pablo Motos, el que fuera líder de ‘El Canto del Loco’ reveló que había coqueteado con las drogas: “No hice la comunión ni la mili. Estaba estudiando y fui pidiendo prórrogas. No la hice porque Aznar sacó la ley de profesionalizarla. Mi madre tenía el miedo de que si iba a la mili caería en las drogas. No hizo falta ir a la mili. Luego ya las dejé. Ahora mi única droga es el vino”.

Sin tapujos, siguió diciendo: “Me encanta ponerme pedo. Pero ahora me encanta hacerlo cenando y en la sobremesa. Tomarme un vino muy rico… llego a disfrutar de beber mucho vino. Aquí tenemos un montón de vinos buenísimos. La ginebra la he dejado”.

A sus 40 años parece que el artista está experimentando una época de cambios: “Voy a volver a permitirme hacer cosas que no me permitía. Cantaré los éxitos de El Canto del Loco, mis canciones. Me voy quitando prejuicios. Son canciones que escribí y pertenecen a mi vida”.