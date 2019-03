La condena de Isabel Pantoja empaña la feliz noticia de la boda de Fran Rivera y Lourdes Montes

Si teníamos alguna duda de cuál iba a ser la noticia estrella de esta semana en el quiosco rosa, las portadas lo dejan bien clarito: Isabel Pantoja. La tonadillera ha sido condenada a dos años de cárcel y a pagar una multa de más de un millón de euros. Por suerte y por el momento no ingresará en prisión, pero Hola recoge sus momentos más difíciles al escuchar su sentencia. Una noticia que empaña la otra que se convierte en la ‘estrella’ de la revista y que a Pantoja no le pilla de lejos porque se trata del hijo de su difrunto marido, Paquirri: Fran Rivera y Lourdes Montes se casarán el próximo 14 de septiembre en Ronda y Cayetana, la hija de ex torero y Eugenia Martínez de Irujo, será la madrina.

El titular de Lecturas es mucho más rotundo: “Isabel Pantoja es culpable”. Así de clarito lo podemos ver en su portada y la publicación nos desvela los detalles de la sentencia y el por qué no ingresará en prisión. Además, también realza el hecho de que la cantante fuera abucheada a su salida y zarandeada para finalmente acabar por los suelos y llorando. Los últimos días de Iñaki y Cristina juntos y el reencuentro de Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi a solas, son las otras noticias destacadas.

Semana se desmarca del resto convirtiendo en su principal protagonista a Máxima de Holanda. A días de su entronización, la revista cuenta todos los detalles del gran momento. A su lado podemos ver de nuevo a Isabel Pantoja, pero también una entrevista sobre el divorcio de Sonia Ferrer y los problemas de la herencia de Sara Montiel.

Por su lado, Cristina e Iñaki preparan ilusionados su mudanza a Catar. Este es el tema principal de Diez Minutos que también nos trae a Arantxa Sánchez Vicario, que ha perdido el primer juicio contra sus padres, la ruptura de Kiko Rivera y Jessica Bueno y la repartición de la impresionante herencia de Sara Montiel a sus hijos.