El concienciador mensaje de María Adánez sobre la importancia de la información tras el parto: ''Hubiera abandonado el pecho''

Han pasado ya dos meses desde que María Adánez se convirtió en mamá por primera vez y, desde entonces, tanto ella como el neurólogo, Ignacio Hernández Medrano, están disfrutando de esta preciosa etapa en la que ambos debutan como papás. Fue el pasado 18 de mayo cuando el pequeño Claudio llegó al mundo días antes de lo previsto y la actriz tuvo que dar a luz por cesárea y, desde ese momento, le ha sido inevitable no publicar muchas de las experiencias que comparte con su bebé y que inundan su vida de felicidad.

Sin embargo, pese a que desprende una luz especial, ser mamá primeriza no es tarea fácil y el desconocimiento acerca de ciertos temas o el no disponer de una profesional que te acompañe y te asesore en este camino puede hacer que una se rinda en determinados aspectos. Por ello, la intérprete ha querido agradecerle a su ''ángel de carne y hueso'', es decir, a su matrona y asesora de lactancia Álex, su gran ayuda y profesionalidad.

Lo ha hecho a través de una fotografía en la que aparece la profesional, junto a la que ha empezado escribiendo: ''¿Los ángeles existen? Sé que puede sonar cursi o infantil, pero afirmo que sí. Rotundamente. Pero no los que tienen alas y forman parte de algún retrato religioso, no. Sino los de carne y hueso, que respiran y con una humanidad-generosidad, profesionalidad y pasión por su oficio ENORME''.

Y es que, tal y como ella misma ha desvelado, Álex llegó a su casa la primera noche después del hospital, en la que se encontraba muy dolorida y con una situación en la que reinaba el desconcierto y la incertidumbre: ''Mi bebé queriendo mamar y ninguno de los dos sabiendo muy bien cómo hacerlo'', ha continuado.

Sin embargo, fue gracias a Álex por lo que no tiró la toalla y, por ello, ha querido dirigirse a ella para dedicarle unas sentidas palabras de agradecimiento: ''Están muy bien los cursos de preparación al parto, pero ¿por qué no hay cursos de preparación al post parto, llegada a casa y lactancia? ¿Los hay? Lo desconozco. Es duro, muy duro. Si no la hubiera tenido a ella seguro que hubiera abandonado dar el pecho, me dolían demasiado. Si no la hubiera tenido a ella la lactancia no hubiese sido placentera porque no lo es desde la desinformación, los miedos y el dolor. Si no la hubiera tenido a ella... Gracias infinitas por TODO, Álex''.

