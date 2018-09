Concha Velasco vive uno de los peores momentos de su vida

Concha Velasco ha estado presentando su nueva obra 'El Funeral' en el teatro La Latina, escrita y dirigida por su hijo Manuel. Durante la presentación, la actriz ha contado que hace una semana atrás habían operado a su hijo Paco ya que "ha estado muy grave".

Un terrible susto que se ha llevado tanto ella como toda la familia porque "casi se nos va al otro mundo". Tras estas declaraciones, ha confesado que ha tenido que dormir con su nieto Samuel ya que pronto empieza el colegio y también porque su madre "está en Barcelona".

Ahora con Paco ya de regreso en casa, la actriz ha declarado que él tendrá que guardar "reposo absoluto durante un mes". Un noticia positiva para la familia Velasco ya que todo lo que han atravesado no ha sido nada fácil.

Por ahora se desconocen las causas de este trágico momento. Y es que la intérprete no ha querido dar más datos ya que a sus "hijos no les gusta que hable de ellos, siempre me dicen que cuente mis cosas y no las suyas".