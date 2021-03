Concha Velasco revela quién es el padre biológico de su hijo Manuel

Concha Velasco es considerada una de las actrices más icónicas del mundo de la interpretación en nuestro país y que lleva nada más y nada menos que seis décadas de su vida dedicas a la gran y pequeña pantalla.

Sin embargo, en esta ocasión, la veterana ha acaparado todos los titulares por motivo muy distinto y es que ha contado un dato de su vida que es desconocido para la gran mayoría de personas: quién es el padre biológico de su hijo Manuel.

La actriz ha revelado al programa presentado por Jorge Javier Vázquez que su primogénito no nació durante su matrimonio con Paco Marsó, sino que a diferencia de lo que todo el mundo pensaba, fue madre soltera.

Ahora, a sus 81 años, Concha Velasco ha querido dar un paso al frente y revelar ante todo el mundo que el padre biológico de su hijo mayor era el operador cinematográfico Fernando Arribas, quien falleció el pasado 24 de enero, justo el último día que ella estaba haciendo la función La habitación de María en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

"Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36. Yo estaba tan locamente enamorada que le dije que nos casáramos y él me dijo que no podía porque era un hombre casado. Eso me sentó tan mal...", decía la actriz.

...

