La complicada noche que tuvo Ester Expósito con su vestido en los Premios Platino 2021

Ester Expósito fue una de las nominadas a los Premios PLATINO del cine y el Audiovisual Iberoamericano, celebrados este domingo en Madrid en el Palacio de Congresos. La joven de tan solo 21 años se convirtió en una de las protagonistas de la noche, ya que estaba entre las diez mejores vestidas de la gala con su impresionante vestido de Versace, volviendo a dejar a todos sin palabras, como lo hizo hace unas semanas en el Festival de Cine de Venecia.

Un look que no pasó desapercibido para nadie, pero el cual le trajo algún que otro problema, puesto que por un momento se quedó enganchada. Aún así gracias a la ayuda de su compañero Paco León pudo salir ilesa del problema, ya que las lentejuelas podrían haber recorrido la alfombra roja, como lo compartió la revista ¡Hola! en sus redes sociales. Además de tener que controlar constantemente su vestido, también ha tenido que compartir espacio con su ex, Alejandro Speitzer.

La actriz estaba nominada a Mejor interpretación femenina de reparto por 'Alguien tiene que morir', y Alejandro a Mejor interpretación masculina también por la misma serie, ya que ambos estuvieron rodando juntos. Una serie que los ha llevado a juntarse de nuevo, aunque de cara al público no hay más que un trato meramente profesional, hace unos días Ester dejó claro que le tiene mucho cariño al actor.

Una noche increíble donde los invitados han podido disfrutar del cine después de una época bastante complicada por la pandemia. A pesar de los problemas que ha tenido Ester, la protagonista de 'Élite' ha disfrutado de una noche tan especial, llena de bonitos reencuentros.

