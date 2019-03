Los complejos de Mario Casas, el hombre 'depornosexual'

‘Mario Casas y el hombre ‘depornosexual’: la espectacularización erótica del cuerpo masculino’, es el título de la tesis de Alberto Mira, en la que se inspira el reportaje protagonizado por el actor para la revista MadMen Magazine.

Según esta tesis: “Si antes en el cine la sexualidad masculina era agresiva, en los 90, gracias a la publicidad (véase las vallas publicitarias de Calvin Klein con modelos masculinos en calzoncillos), existe un cambio casi cultural en el cual se ve aceptable una imagen de sexualidad pasiva en el hombre. En ella, el hombre pasa a ser objeto de deseo -sin complejos- para el deleite de dos nuevas audiencias, las chicas adolescentes y el público gay”.

Mario asegura sentirse identificado con el concepto ‘depornosexual’: “En su día El Barco creo que era demasiado (respecto a las escenas de desnudos), o sea, ya no lo haría. Lo haría más sutil, no tan exagerado”.

El atractivo actor declara además que tiene complejos: “Tengo complejos en mi personalidad, incluso inseguridades, pero no en lo físico”. Y aunque es uno de nuestros actores con mayor proyección, él tiene clara su visión sobre Hollywood: “Hoy en día lo de dar un salto a Hollywood ya no es como antes, cuando la época de Antonio Banderas. Ahora con las plataformas digitales que hay, todo ha cambiado. Ya no tienes que irte como se iba antes con la mochila a ser actor por ahí”.