Cómo sobrevivir a la ola de calor con 5 smoothies

¡a disfrutar!

El mercurio ha subido como la espuma, tus ideas para refrescarte empiezan a escasear, no has dormido en toda la noche y estás a punto de desesperarte, lo sabemos. Si has leído esto y te has visto reflejada, stop dramas y atenta porque hemos encontrado a tu nueva mejor amiga: la licuadora. Con ella y las las 5 recetas de smoothies (refrescantes) que te traemos, combatir la ola de calor será mucho más llevadero. Coge papel y lápiz porque son facilísimas.