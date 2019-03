Cómo sobrevivir a las Navidades en familia

1. Prepárate mentalmente

Ya sabes de antemano qué miembros de la familia son más y menos difíciles de tratar, qué clase de comentarios soltarás, y qué tipo de preguntas embarazosas te harán. Para evitar todo esto, asegúrate de haberte preparado la respuesta para todo ello, y que no te pillen desprevenida en ninguna.

2. Elige un lado

En temas de política, fútbol o tiempo libre. Cualquiera que sea el tema, siempre estás obligada a ponerte de un lado u otro. Es mejor que, para no verte inmersa en una situación comprometida, decidas de antemano qué vas a pensar y exponer. Y no lo olvides: tu opinión vale tanto como la de cualquier otro miembro de la familia, así que habla alto y claro y no dejes que te echen para atrás.

3. Disfruta del momento

No olvides que todos vosotros os habéis dejado un auténtico dineral en viajes, regalos y comida, por lo que debéis estar agradecidos de estar allí y disfrutar de lo que tenéis: la familia.

4. Ve al baño

Si ves que la cosa se pone intensa, y antes de que estalle, corre al baño. Prueba a tomarte un tiempo para relajarte y contar hasta 10, y sal cuando te hayas calmado.

5. Habla con ellos individualmente

Si hay algo que necesitas decirle a alguna persona en concreto, no lo hagas en frente del resto de la familia. Llévatela fuera 5 minutos, y solucionad vuestros problemas pendientes.

6. Atenta a lo que comes y bebes

Además de ganar un par de quilos durante las fiestas, el alcohol conseguirá ponerte más susceptible a decir cosas que no querías decir. Por eso, debes tener cuidado con todo lo que ingieres.

7. Aunque sea, hazlo por los niños

Ellos no necesitan escuchar y ver todas las disputas familiares. Se supone que se trata de un momento de amor y celebración, y es lo que deberíais mostrar.

8. Supéralo

Si alguien de tu familia ha dicho algo que no debería y a ti te ha sentado mal, piensa que, en realidad, no quieres amargarte las vacaciones, ¿o sí?. Solucionad vuestras diferencias y cantad villancicos juntos.

9. Intenta convencerte de que tu familia es muy normal

Sí, tiene sus más y sus menos, como todas. Cada familia es completamente diferente, pero todas tienen algo en común: ninguna es perfecta. Intenta recordarte esto a menudo para no salir corriendo por la puerta cada vez que algo un poco extravagante esté pasando.