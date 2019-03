Cómo ser la pareja perfecta de una embarazada

cosmopolitan

Si has decidido compartir tu vida con una mujer y, aún es más, una mujer embarazada, hay una serie de cosas que deberías de saber. En primer lugar, queremos advertirte que no es algo idílico y maravilloso, por lo que tu deber es apoyarla y hacerle sentir lo mejor posible. Para ayudarte, te elaboramos una pequeña lista de las pequeñas cosas que no puedes descuidar.