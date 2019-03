Cómo seducir este verano y… ¡triunfar!

Para aprovechar al máximo tus salidas, aquí te dejamos una serie de pautas para dejar rendidos ante tus encantos a cualquiera.

Apúntate a todas

La mejor forma o la clave del éxito reside en que a cuantas más fiestas, actos, eventos, etc. acudas, más posibilidades tienes de conocer gente diferente, nueva e interesante a la que seducir o ante la cual dejarte seducir.

Hazte notar

Con esto no queremos decir que tal cual llegues a una fiesta empieces a gritar para que todos te miren y sepan que estás ahí, ¡no! La cosa es que no pases desapercibida, deja huella en las personas que conoces, que recuerden haber hablado contigo, haberte conocido y tengan buena sensación de ello.

Sé inolvidable

Trabaja tu look… Tómate tu tiempo para prepararte, elige con cuidado tu ropa y tus accesorios. No olvides los pequeños detalles, a menudo son los que marcan la diferencia y lo que caracteriza a la persona. ¡Haz cualquier cosa para no pasar desapercibida!

¡Entérate!

Una de las ventajas de las fiestas, es que todo el mundo conoce a todo el mundo, o al menos algunos se conocen entre ellos. Entérate quién de tus conocidos es vuestro nexo de unión y recolecta toda la información posible, bien antes de la velada, bien al final de la misma. Intégrate e intenta conocer a los presentes, quién hace qué, quién busca qué. Estos datos te permitirán no perder tiempo con aquellas personas con las que no tienes nada en común y centrarte en aquellas que interesadas en ti.

Preséntate

Lo has visto, ¿pero no te atreves a lanzarte y hablar con él? ¡Pide a alguien que te presente pero ya! Estas claves no son para vergonzosas, y aunque lo seas, disimula, que en verano no hay vergüenza posible. Además, es bueno tener un interlocutor que haga de maestro de ceremonia en la presentación para introducir el tema de conversación y que la cosa no se quede en los dos besos sin más.

Pero sobre todo: ¡diviértete!

Más allá de todas estas estrategias y pautas para seducir a los hombres este verano, la mejor manera de conocer gente durante una fiesta es ser natural y divertirse. Prepárate para la fiesta con ganas de pasarlo en grande y pensando en lo bueno.

Si te fijas como objetivo pasar un momento agradable, no sólo seguramente lo conseguirás, sino que además, tu relajación, tu tranquilidad y tu bienestar te volverán aún más atractiva.