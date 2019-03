Cómo saber si ha llegado el momento de romper con vuestra relación

1. No dejáis de discutir

La gente se entiende hablando, pero lo vuestro ya no es comunicación. Una pelea tras otra te ha dejado exhausta. Ya no tienes ganas de más batalla. A veces le das la razón solo por no iniciar una nueva discusión.

2. La chispa se esfumó

Se ha apagado la luz de vuestra relación. Sientes que donde hubo fuego ya no quedan ni cenizas.

3. No respeta tus valores

Si tu pareja no respeta tus creencias ideológicas, religiosas, políticas…en general tu forma de ver la vida; es que no te respeta a ti. Podéis tener diferentes formas de ver el mundo pero al igual que tú le admiras por su forma de defender sus creencias debe hacer lo mismo contigo.

4. Te dejas llevar

La inercia es la protagonista de tu relación. Si sientes que solo sigues atada a tu pareja por el tiempo que lleváis juntos, la casa común o la familia, es hora de coger las riendas de tu cuento. ¿Cuánto tiempo has malgastado discutiendo o siendo infeliz a su lado? No sigas por lo duro que será dejarlo.

5. ¿Te da miedo enfrentarte a la soledad?

Una ruptura siempre es un proceso doloroso pero si sientes que esto ha llegado a su final, prologarlo solo traerá más a dolor para ti y tu pareja.

6. ¿Solo es una racha?

Sabemos que las relaciones tienen momentos difíciles y pasan por momentos más inestables de dudas. Por eso hay que analizar a fondo nuestros sentimientos y distinguir si estamos ante una mala época de pareja o una relación rota.

7. Cambio de perspectiva

¿Has probado a darle nuevos enfoques a la relación, luchas sin parar por crear nuevos vínculos en vuestro amor, pero sientes que no funciona? Hablad de lo que os está pasando y comparte tus sentimientos. Si al cabo de un tiempo no notas un cambio de actitud por su parte, no cargues tú sola con el peso de una relación.

8. Felices para siempre

Sentir que vuestra relación ha fracasado es un paso muy duro. Sentir que no volverás a ver a la persona con la que has compartido tanto puede que te eche para atrás. Aunque tienes que saber que forzar la situación al máximo puede llevar a una ruptura aún más dolorosa y con peores sentimientos. Si lo hacéis "bien y a tiempo" no tienes por qué decir un adiós definitivo a la persona que quieres: podéis ser amigos en un futuro o tal vez retomar la relación más adelante.