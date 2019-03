¿Cómo podemos detectar una infidelidad?

1. No te deja coger su móvil. Antes, la confianza era clave en vuestra relación. Ahora, y cada vez más, se ha vuelto receloso de lo suyo y se altera si te acercas a su móvil. ¿Acaso hay algo que no quiere que leas? ¿O será solo que no quiere que perturbes su intimidad? Solo saldrás de dudas si hablas con él o ella.

2. Últimamente viaja mucho. ¿Sabes dónde va tu pareja y qué hace? Por mucho que sean viajes de trabajo, puede que esté aprovechando para visitar a alguien o que los motivos laborales sean la excusa perfecta para huir de su relación. No te aconsejamos que espíes a tu pareja pero, si quieres descubrir a qué dedica ese tiempo, puedes preguntar en su empresa o preguntarle cuál es su planning y si le puedes acompañar. Si se altera o está esquivo, mala señal.

3. Ha empezado a salir con otros amigos. Siempre había mantenido la relación con sus amigos de siempre. Sin embargo, ahora ha decidido cambiar y se mueve por otros círculos. Puede que solo quiera conocer gente nueva que aporte más energía a su vida pero quizás esté buscando otro ambiente en el que sentirse más desinhibido para ligar.

4. Se preocupa más por su imagen. Cuando tenemos una relación estable, es usual que nos descuidemos un poco. Es decir, al acostumbrarnos a la vida en pareja, deja de preocuparnos, por ejemplo, el maquillaje o la depilación. Si notas que, de repente, comienza a prestar más atención a su estilo, se peina de forma diferente o ha comprado un nuevo perfume, sospecha.

5. Actividad sexual nula. Una cosa es que vuestra relación se haya estancado un poco y otra muy distinta es que tenga un/una amante. Si en la cama ya no se excita o si no tiene intención de tener sexo contigo, puede que se trate solo de falta de interés o de estrés. Puedes resucitar vuestra pasión cambiando vuestras rutinas sexuales. Pero, si por el contrario, se muestra esquivo o le dan arrebatos inusuales de pasión (para no levantar sospechas), puede que esté poniéndote los cuernos.

6. Cambia de hobbies. Ahora los domingos ha decidido que va a salir a correr por el campo. “Cariño, me voy a correr, vuelvo después de comer”, te dice. Y, cuando vuelve, su ropa está impecable y no parece agotado. Ojo, no queremos decir que los runners sean infieles, solo que un repentino cambio de gustos o hobbies puede ponerte en alerta sobre a qué se dedica en realidad en esas horas.

7. El lenguaje corporal es clave. El instinto es lo primero que te alerta ante una infidelidad. Pero, una vez tus sospechas se conviertan en obsesión, debes fijarte en cómo actúa o cómo habla para descubrirlo. Los ojos son el espejo del alma, como dicen, así que estate atenta de si te mira fijamente cuando le hablas o si se muestra inquieto cuando le preguntas dónde ha estado.

8. Gastos innecesarios. No es que vuestras cuentas bancarias estén en números rojos pero, últimamente, tu pareja ha tenido muchos gastos. Cenas, ropa e incluso viajes. Si hay mucho movimiento de saldo, pregúntale a qué se debe.

9. Cambios de humor repentinos. Si su estado de ánimo pasa de la alegría a la frustración y de la pasión a la dejadez en cuestión de segundos, algo pasa. Habla con tu pareja, puede que solo estéis pasando una crisis pero debes saber si él sigue creyendo en vuestra relación.

10. Te hace muchos regalos. No decimos que el hecho de ser detallista sea un indicador de infidelidad, sino que puede que esté supliendo la falta de atención con un ramo de rosas o te invite a cenar fuera porque se siente culpable. Si tu pareja antes no solía regalarte tantas cosas, pregúntale cordialmente qué es lo que ha cambiado en él.