Cómo detectar una infidelidad

Aunque no tiene por qué ser así, puede darse el caso de que tu pareja sí te esté siendo infiel. Si se te ha pasado por la cabeza, es porque está actuando fuera de lo normal últimamente. Para ayudarte, compartimos contigo los signos más comunes cuando se trata de infidelidades:

Amigos

Puede que llevéis mucho tiempo saliendo juntos. Sin embargo, no parece tener intención de meterte en su círculo de amigos. Les conoces de oídas, pero cada vez que le dices que quieres conocerles, se inventa una nueva excusa. En este momento, no sabes muy bien la razón por la que no quiere presentártelos. Es mejor que hables con él sobre este tema directamente, y le preguntes. Si ves que se escabulle y pasado un tiempo las cosas no cambian por su parte, puede que tu chico te esté siendo infiel.

Comportamiento

Últimamente no te presta demasiada atención o pasa tiempo contigo. Además, sientes que algo no va bien y os veis menos. Está más esquivo y menos cariñoso, y estás empezando a notar como, por su parte, la llama se ha apagado. Además de estar menos receptivo, es mucho más arisco y menos cariñoso. De nuevo, lo mejor es que habléis sobre vuestros problemas de pareja, pues puede que tan solo le preocupe algo y no se sienta especialmente bien. Tienes que ver cuánto dura esta situación y si te merece la pena seguir con ello o no.

Sexo

Una de claves que encontramos para detectar una infidelidad está relacionada con vuestra vida sexual. Puede tener una etapa menos activa, pero si antes era él siempre el que lo iniciaba, y ahora no solo no lo hace, sino que se muestra reticente a ello, puedes preguntarle cara a cara qué es lo que le pasa. La excusa de estar cansado no puede durarle eternamente, así que tendrás que valorar la situación y considerar la posibilidad de una infidelidad si la cosa sigue igual.

Tiempo libre

¿Últimamente no te cuenta nada sobre lo que hace cuando no estáis juntos? Si has intentado sorprenderle en alguna ocasión y ha actuado muy nerviosos, o si siempre que quedáis prefiere que sea en tu casa, por ejemplo, en lugar de ir a algún sitio por la calle, puede que tu pareja esté teniendo una aventura y tema ser descubierto.

Móvil

¿Te has preguntado por qué, últimamente, siempre pone el móvil en modo avión? También ha puesto un código que desconoces, y cada vez que coges su móvil para, simplemente, ver la hora, se alarma y te lo quita diciéndote que eso es algo privado. Si después de todo, sospechas de él, es mejor que habléis las cosas cuanto antes. Y lo más importante, si te lo niega y te promete que no es así, tiene que demostrártelo para que puedas creerle y confiar en él.