Cómo celebrar una fiesta del 4 de julio

Si el año pasado te quedaste prendado con la maxi fiesta patriótica de Taylor Swift, conseguir un guiño digno del país de las barras y las estrellas también puede estar a tu alcance. El outfit, la comida, la bebida y la decoración, corren de nuestra cuenta, eso sí, el DIY (do it yourself) será la tendencia a seguir.

Menú del salvaje oeste

Aquí no hay lugar para las dudas. ¡Viva la barbacoa! En julio el verano ya se ha instaurado oficialmente así que es el momento de salir a los jardines, azoteas y terrazas y dejar que afrodisíaco aroma de la carne a la parrilla se apodere del ambiente. Hamburguesas y salchichas no pueden faltar a la cita. Y ¡encarga salsa barbacoa!

Pero como siempre hay que darle a todo un toque bonito y saludable, dale una oportunidad a las brochetas de frutas: arándanos, sandía, fresas o plátano ayudan a representa la bandera de Estados Unidos además de refrescar la velada. Y para el postre de nuevo recurrimos a las frutas. Corona una tarta de queso dibujando las barras y estrellas con patrióticos arándanos y fresas.

Los nachos también se han colado en esta celebración, igual que algún que otro taco ¡cuánto le debemos a la gastronomía mexicana! Ahora imagina que empieza a caer la noche, una hoguera y… ¡nubes! Hemos visto tantas películas que no hace falta que te contemos cómo se deben clavar en un palo para que se doren al cálido fuego de una noche de verano.

Decoración casera y reutilizable

Como esta celebración no es de esas que vayas a dejar en tu casa, prueba a utilizar cosas que ya tengas. Pintar palés o viejas cajas de madera son opciones a tener en cuenta para conseguir ese acabado añejo. Poner la mesa tampoco debe ser algo complicado. Un sencillo hule o un mantén de cuadros que puedas tener en casa son perfectos. Tampoco pueden faltar los banderines. Aquí sí que vas a tener que hacerte con alguno o si te apetece liarte la manta a la cabeza, imprimir, recortar y pegar. ¿Un consejo que encantará a tus invitados? Pon banderas en los palillos para que hasta pinchar un canapé rezume “4 de julio”. Prueba a decorar la estancia con banderines que pasen de un lado al otro y no dejes que nada, ni siquiera las pajitas dejen de llevar los 3 colores por excelencia.

Look

Ahora que llevar bañador de tiro alto vuelve a estar bien visto, ha llegado el momento de que te dejes llevar por la fiebre Vigilantes de la playa y te plantes un body o bañador rojo. Acompáñalo con unos shorts vaqueros también de tito alto y deja que el color blanco lo aporten las deportivas. La guinda del look la puede poner una pañoleta, pero tú decides si la quieres anudada al cuello, al cabello o en una muñeca.

Ambientación made in USA

Pero, además de la comida, la decoración y el look, la música también es un elemento importantísimo. A los grandes éxitos del año hay que añadirles clásicos del country y canciones 100% “4 de julio” como Party in the USA (de cuando Miley Cyrus aún tenía el pelo largo), Hotel california (The Eagles), My Sharona (The Knack), Firework (Katy Perry), Brown eyed girl (Van Morrison), o un poco de Bruno Mars. Evidentemente la última palabra la tienes tú y puede que un final de fiesta invocando a los grandes éxitos del karaoke sean tu opción ganadora.

Y si quieres más inspiración de última hora, además de Pinterest, no te pierdas películas como Independence Day, El patriota o Tiburón para motivarte en un día así. También puedes recurrir a capítulos de series como Sexo en Nueva York o Pretty little liars para ver cómo celebrarlo como una verdadera Instragramer.