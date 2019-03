Los comentarios que confirmarían la relación entre Andrea Duro y Chicharito

Andrea Duro y Chicharito protagonizaron la semana pasada un tonteo a través de redes sociales, todo empezó cuando el futbolista le pidió públicamente a la actriz una cita: "Hola quiero conocerte, ¿me dejas?", decía Chicharito. Por su parte, la intérprete se puso juguetona y compartió una imagen donde aparecía comiéndose un crepe con un mensaje muy claro: "Esto está tan bueno como tú", escribía Andrea mencionando al mejicano.

Pero esto no acaba aquí, la actriz ha compartido una instantánea en su cuenta de Instagram donde está guapísima, y uno de los usuarios ha dicho: "Aquí casual, esperando el comentario de @ch14_instagram". Ante esto Chicharito no ha tardado en responderle y su respuesta ha dado a entender que entre estos dos hay algo más que un tonteo virtual: "Ya se lo digo en persona, ¡por eso no había puesto ningún comentario! Jaja, pero bueno ¡ya está aquí el comentario! Saludos. (Estás hermosa @andreaduro)", a lo que ella a respondido: "Gracias mi amor".

Después de ver los últimos mensajes entre ambos, no cabe duda de que está pasando algo y todo apunta a que estamos ante un nuevo romance.

Andrea Duro y Chicharito | Instagram