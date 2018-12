El comentario de Raquel del Rosario sobre lo enamorada que está Paula Echevarría

Paula Echevarría está cada vez está más unida a su chico, Miguel Torres, y aprovechan cualquier momento para encontrarse. Tanto es así, que incluso se lo lleva al trabajo para que le haga compañía entre grabación y grabación.

Así lo hemos podido ver a través del último post que ha compartido a través de Instagram, una imagen donde aparece junto al futbolista y con el maquillador, y amigo íntimo de la intérprete, Miguel Álvarez: "Mis Mikis", escribe Paula junto a un corazón.

Esta no es la primera vez que el futbolista acompaña a la actriz al trabajo... No cabe duda de que Paula está de lo más feliz y en su mejor momento amoroso, y así también lo piensa la cantante Raquel del Rosario quien no ha dudado en comentar la imagen de la intérprete. ¡Dale al play y entérate de todo!