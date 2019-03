El comentario de Paz Padilla se hace trending topic: "Me han sorprendido los negros por ser supertrabajadores y superhonestos"

Paz Padilla se ha convertido en trending topic a raíz de un desafortunado comentario que lanzó el pasado lunes en directo en el programa de televisión que presenta.

La presentadora se encontraba junto a varios colaboradores del programa dialogando sobre Raquel Mosquera (de actualidad debido a su ingreso hospitalario) y el que fuese su marido Toni Anikpe. Una conversación que derivó en África, Kenia, Nigeria… Fue tal el batiburrillo que soltaron que Paz Padilla acabó dando un speech sobre la raza negra, donde habla incluso de su asistenta del hogar, que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

"Mi muchacha es de Kenia y la verdad es que la quiero muchísimo y me ha sorprendido mucho los negros, de verdad. Porque son supertrabajadores, superhonestos y muy cariñosos. Es algo que nunca tenía relación, yo nunca he tenido relación con negros, de verdad. Tengo relación con, con… He estado en Cabo Verde, no he estado en Nigeria", comentó la presentadora.

Tras estas declaraciones las redes comenzaron a echar humo hasta que Paz Padilla ha acabado convirtiéndose en trending topic.