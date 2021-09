El comentario de Jesé Rodríguez en una foto de Aurah Ruiz por el que no paran de criticarlo

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han vuelto a darse otra oportunidad, así se descubrió hace unas semanas cuando la pareja compartió unas románticas vacaciones por Ibiza, donde los lujos, un yate y los paseos nocturnos se convirtieron en protagonistas. Después de que ambos fuesen dejando pistas en sus redes sociales, una imagen en el mismo escenario confirmó que habían vuelto a retomar su relación.

Tras varios días de especulaciones, la canaria quiso aclarar en su canal que había vuelto con el padre de su hijo, y que todo había sido por un problema de salud, del cual se encuentra totalmente recuperada. Después de unos días disfrutando de las playas ibicencas, la pareja quiso despedirse del verano en una lujosa villa en Gran Canaria.

Así lo compartieron ambos en sus redes sociales, celebrando su vuelta con una romántica cena por el sur de la isla. A pesar de que hace unas semanas que ha vuelto de Ibiza, Aurah ha querido compartir unas fotos de cuando estaba allí, las cuales corroboran que el lujo es una de las cosas que más le gustan.

"Les molesta ver que yo estoy bien", escribió la concursante de realities junto a varias publicaciones delante del escaparate de una de sus tiendas de lujo favoritas. Ante dichas instantáneas, su chico no pudo dejar de comentar: "Mi DIOR-sa".

Aunque dicho comentario no sentó nada bien a sus seguidores, quienes no dudaron en criticar su nueva oportunidad. "El EX-COMBRO ha vuelto one more time", "Tranquilo que mañana conoces a otra de por ahí y se te pasa lo de Aurah", "Si, ella y cuántas más?", o "¿Cuántas Mi Dior-sa tienes ya?", fueron algunos de los comentarios que recibió en su último post.

