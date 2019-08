Como todos los seguidores de Anabel Pantoja saben, no se corta ni un pelo a la hora de mostrar su cuerpo tal y como es en sus redes sociales. A menudo, suelen lloverle críticas por ello a la sobrina de Isabel Pantoja, como lo que pasó cuando publicó una fotografía donde se podía apreciar su celulitis.

Con motivo del recién cumpleaños de su tía, Anabel ha querido hacer un resumen compartiendo una imagen que ha sido de lo más comentada, en concreto ya alcanza más de 1700 respuestas. Sin embargo, cansada de todas las críticas que ha recibido, ha querido aclarar que se siente de lo más orgullosa de su cuerpo.

"Para las personas que no tuvieron suficiente con la foto, aquí lo tenéis en vivo. Carnes, y piel que cuelgan después de haber perdido 30 kilos. Ojalá pudiera estar dura, pero no puedo quejarme, al revés si pusiera más empeño en la dieta y el deporte lo conseguiría, pero me encanta mucho comer cosas que no debo. Después de que algunos vomitéis y otros me eliminéis pensad en que siempre hay alguien cera vuestro que padece lo mismo. No juzgar a nadie más", decía Anabel en sus historias de Instagram junto a un vídeo donde se tiraba a la piscina.

Pero esto no es todo, la prima de Kiko Rivera también ha compartido los mensajes de apoyo que ha ido recibiendo de sus fans como consecuencia de la fotografía que ha publicado, para todos ellos está guapísima y en su mejor momento. Dale al play al vídeo para ver todas las imágenes.

