Colate celebra su 45 cumpleaños con su nueva novia

El corazón de Colate vuelve a estar ocupado y más enamorado que nunca. El pasado sábado, el exmarido de Paulina Rubio, celebró su 45 cumpleaños junto con su atractiva novia. A pesar de no poder compartir esta fecha tan especial con su hijo, Colate disfrutó de su cumpleaños en la mejor compañía.

En la fotografía que colgó en Instagram, la pareja aparece sonriendo y mirándose mutuamente, antes de soplar la vela sobre una dulce tarta de chocolate. Es la primera vez que el empresario hace pública una imagen junto con su nueva novia.

Pero poco sabemos de ella, solo que su nombre empieza por R y que él está muy enamorado e ilusionado con ella a pesar de la batalla legal con Paulina Rubio. Digamos que estoy ilusionado. Estoy sorprendido y contento, porque después de mi experiencia no me lo planteaba. En Miami es difícil conocer a una mujer que merezca la pena. Por lo menos yo no he conocido a nadie en estos años. Nos hemos conocido a través de unos amigos comunes y ha surgido el amor, las mariposas en el estómago. Yo pensé que eso ya no existía”, explicaba Colate en una conversación con Vanitatis.