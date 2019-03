Clemente Lequio publica una imagen con su hermana Ginevra Ena y crea polémica en Instagram

Hace unos días nacía en Madrid la hija de Alessandro Lequio y María Palacios, una niña preciosa a la que han llamado Ginevra Ena. El hijo mayor de Lequio, Clemente, que tuvo con la italiana Antonia Dell’Atte, se trasladó hasta la capital para conocer a su hermana. Un encuentro que ha suscitado una gran polémica en las rede sociales.

Y es que el joven subió una imagen de él con la niña en brazos en blanco y negro a Instagram, pero la repercusión fue un tanto negativa al llevar Clemente una mascarilla puesta. Al ver la reacción de sus seguidores el hijo de Lequio borró la instantánea, pero después recapacitó y la volvió a subir explicando algunos puntos.

Así, Clemente comenta: "Por lo orgulloso que estoy de ella, de mi padre y María, que a pesar de las injustas dificultades de este último periodo estuvieron unidos más que nunca", empezaba diciendo para después aclarar que llevaba una mascarilla porque estaba enfermo: "Me puse una mascarilla porque estuve resfriado y lo último que quería era enfermar a la pequeñita".

Pero además quiso dejar clara otra cuestión que también se planteó entre sus followers relacionada con su pelo en el pecho: "No me depilo. No es mi culpa si no me crecen pelos en el pecho", concluía así la polémica.