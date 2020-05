Aunque la relación entre los hermanos, Álex Lequio y Clemente, se ha visto salpicada por las guerras que han mantenido sus madres, Ana Obregón y Antonia Dell'Atte, durante años; parece que finalmente los jóvenes consiguieron apartarse de esos problemas y disfrutaron de una buena relación.

Una relación que podría haber sido mejor y de la que ahora se lamenta Clemente a través del mensaje de despedida que ha publicado a través de sus redes sociales.

Un mensaje que ha lanzado minutos después de que se hiciese pública la noticia del fallecimiento de su hermano a los 27 años tras más de dos años luchando contra el cáncer.

"'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted'. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", escribe Clemente junto a una galería de imágenes donde vemos varias fotos de los hermanos juntos que nunca antes se habían visto.

Seguro que te interesa...

Fallece Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, a los 27 años