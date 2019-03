Las claves para que tu relación de pareja funcione

1. No le idealices

Lo hacemos todas. Cuando empezamos con alguien solo hablamos de él, de la cantidad de virtudes que tiene, de lo ingenioso que es, de lo superbién que te lo pasas a su lado, de lo guapísimo que es, de lo crack que es en la cama… Vale, pero para ya. Idealizar a la pareja no es lo más adecuado porque tu chico es una persona normal, ni más ni menos. Y cuanto más lo subas en el pedestal, mayor será la caída cuando te des cuenta de que es un ser de carne y hueso.

2. Jamás te anules para que él sea feliz

¿Te ha salido una fantástica oportunidad de trabajo para seis meses en Finlandia pero te da miedo de que si te vas, tu relación se acabe? Si una persona te quiere de verdad, siempre te ayudará a crecer y no te lastrará. No te lo hagas a ti misma. Primero porque te mereces llegar a más en tu vida y segundo porque si las cosas con tu chico se tuercen, te lo estarás reprochando toda la vida.

3. El amor se tiene que ver o, al menos, sentir

Vale que tu chico no te diga “te quiero” cada dos minutos ni que en público te coma a besos, pero de ahí a que ni en privado sea cariñoso contigo, hay un trecho. El amor se tiene que demostrar si no, no existe.

4. Tenéis que pasar la prueba de fuego de vivir juntos

No es lo mismo verse el finde de fiesta o unas horas al día que compartir piso. En visita todos somos absolutamente encantadores pero la cosa cambia cuando descubres las manías del otro, sus costumbres, su forma de hacer las cosas… Te sorprendería saber lo diferentes que podemos llegar a ser en ese sentido. Si pasáis esta prueba de fuego, desde luego que estáis hechos el uno para la otra.

5. Un clavo no siempre saca a otro clavo

Hay relaciones que te llegan al alma y son muy difíciles de olvidar (al menos en el corto plazo). Si este es tu caso, no te embarques en otra relación de pareja pensando que así olvidarás a tu ex, no funciona. Otra cosa es darse una alegría para el cuerpo…