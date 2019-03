Las claves de Malena Costa para recuperar la figura tras el parto

Malena Costa y Mario Suárez fueron padres hace apenas un mes. Ahora, la modelo ha compartido una foto en las redes sociales que ha dejado a más de uno con la boca abierta. La modelo siempre ha presumido de cuerpo y tras su segundo embarazo se encuentra mejor que nunca.

Malena ha posado en bikini para todos sus seguidores en una foto que ha publicado en Instagram. Parece que Malena ha vuelto a recuperar su figura. Además, ha querido compartir con todos el secreto de su pronta recuperación.

"Pues no he hecho nada la verdad, hasta que no pase la cuarentena no puedo hacer deporte… Pero no paro en todo el día", confesaba en su cuenta. Bien pues parece que no es tan secreto y el truco está en mantenerse activa y estar en forma antes del embarazo.