Claudia Osborne se sincera sobre la ausencia de Fabiola Martínez en su boda

En uno de los mejores momentos de su vida y a falta de pocos días para su boda con José María Entrecanales Jr, Claudia Osborne ha reaparecido en la Feria del Libro de Madrid, donde, además de firmar ejemplares de su primer y exitoso libro, ‘Lo mejor de TI’, nos ha contado cómo está a las puertas de uno de los días más especiales de su vida.

Será el 2 de octubre cuando la hija de Bertín Osborne y el hijo del presidente de Acciona pasen por el altar casi dos años después de comenzar su relación, en una ceremonia íntima que se celebrará en la casa familiar de los Domecq en Jerez. Un lugar muy especial, puesto que allí es donde Claudia y sus hermanas, Alejandra y Eugenia Osborne, y Ana Cristina Portillo, atesoran más recuerdos de su madre, Sandra Domecq, que falleció de cáncer en el año 2004.

Radiante y sin atisbo de nervios a falta de escasas dos semanas para su boda, Claudia se ha sincerado y además de hablarnos de su éxito como escritora, nos ha contado cómo fue su despedida de soltera con sus hermanas y se ha pronunciado por primera vez sobre la ausencia de Fabiola Martínez en su gran día. Y es que la venezolana, que se separó de Bertín Osborne el pasado mes de enero, ha confesado que a pesar del cariño que tiene por la novia es demasiado pronto para asistir a un evento tan importante para la familia: "No va a venir y lo entiendo perfectamente", se sincera Claudia.

“Todavía no estoy nerviosa. Me apetece mucho, a ver qué tal”, confesaba sobre su gran día, en el que su padre ejercerá de padrino, y ha confesado que, aunque no sabe si le cantará, “me encantaría”.

El que sí asistirá al enlace será Juan Melgarejo, el exmarido de su hermana Eugenia: “Es familia. Tenemos muy buen relación y la seguiremos teniendo”.

