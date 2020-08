El motivo por el que Clara Lago ha tenido que "abortar " sus vacaciones: "Tú tienes tus planes, pero la vida tiene otros"

Clara Lago ha querido compartir con sus seguidores una importante reflexión, y es que a pesar de los meses que hemos vivido confinados por el covid, los rebrotes siguen aumentando complicando así aún más nuestras vacaciones, y es que como bien dice la actriz en este post: "Tú tienes tus planes, pero la vida tiene otros"…

Clara Lago se ha visto obligada a tener que cancelar sus vacaciones después de un posible caso de covid dentro del grupo con el que iba a viajar que más tarde se ha confirmado: "En mi segundo día de vacaciones, hemos tenido que abortar el plan porque había un posible caso de Covid en el grupo. Finalmente se ha confirmado, así́ que toca confinarse al menos hasta que pueda hacerme la segunda pcr (la primera ya la hice y dio negativo). Me apetecían mucho estas dos semanas de vacaciones. Mucho".

Y continúa: "Pero si algo he aprendido este año, es que no vale de nada pelearse con las circunstancias que nos vienen impuestas. Tú tienes tus planes, pero la vida tiene otros. Y creo que el equilibrio en este baile está en entender que no podemos controlarlo todo, y que hay aprendizaje en todas partes, en todos los caminos. Pues aquellas circunstancias que de pronto la vida te planta delante, pueden ser adversas para todo eso que tú querías hacer...sin embargo son perfectas para otra cosa, para otro camino, para otro aprendizaje, aunque aún no sepas cuál. Soltar el control es de las cosas más difíciles que hay...así como sentir que controlamos lo que en realidad nunca ha estado bajo nuestro control, es de los mayores autoengaños. Respirar...soltar...aceptar...confiar", escribe la actriz junto a una imagen, que te mostramos en el vídeo de arriba, donde aparece tumbada en el sofá de su casa.

Un año que está siendo muy complicado para la actriz, y es que además del covid, a su famosa pareja, Dani Rovira, le diagnosticaron un cáncer que hizo público en plena cuarentena. Una lucha que está compartiendo con sus seguidores a través de redes y en la que le cuenta con el apoyo incondicional de Clara Lago.

