Clara Lago revela qué piensa sobre que Dani Rovira presente de nuevo la gala de los Goya

Dani Rovira se convertía ayer en uno de los protagonistas de la jornada después de que se hiciese público que ha sido de nuevo el elegido para presentar la 31º edición gala de los Premios Goya.

Esta será la tercera vez que el actor, monologuista y colaborador de 'El Hormiguero 3.0' haga de maestro de ceremonias de la fiesta más importante del cine a nivel nacional. La gala se celebrará el 4 de febrero de 2017 en el Madrid Marriott Auditorium Hotel.

Han sido muchos los que se han sorprendido con la elección de Rovira y con la aceptación por parte de él, ya que en la última edición declaró que no le había merecido la pena presentar la gala después de todas las críticas, desprecios, insultos y acusaciones recibidas.

Pero parece que el actor se lo ha pensado mejor y ha decidido volver a presentar los Goya. Una decisión que ha alegrado a su novia Clara Lago, quien durante la premiere de la última película que ha protagonizado Rovira, '100 metros', ha hablado con los medios de este tema asegurando que para su chico es un honor que vuelvan a contar con él: "Yo me moriría, también te lo digo. No sería capaz, no me atrevería ni muerta, pero para él es la tercer vez y a tope".