Clara Lago y Dani Rovira siguen siendo una de las parejas inolvidables de nuestro panorama nacional, y es que a pesar de su triste ruptura, que dejó desolado a más de un fan, han demostrado que entre ellos solo quedan buenas palabras y un cariño incondicional. Y es que tal y como aseguró Clara en su momento, hay demasiadas cosas que les unen; por ejemplo, que ambos han trabajado juntos en muchos proyectos solidarios y de ayuda a los animales.

Así, la actriz no ha dudado en expresar lo mucho que quiere a su ex, y se ha declarado fan absoluta suya con motivo del último proyecto que éste tiene entre manos, un espectáculo llamado 'Odio'.

"Este caballero, que además de ser un maravilloso ser humano resulta que es una puta bestia parda de la comedia, como todo el mundo sabe, estrena esta semana su nuevo espectáculo en Madrid, en el @cinecapitol. Yo, como eterna grupie suya, he visto “Odio” varias veces ya (y las que me quedan...), y solo puedo recomendaros que NO OS PERDÁIS LA OPORTUNIDAD DE VERLO, por favores. Dejaros enamorar y sanar por el humor y el amor que desprende @danirovira sobre el escenario...y a ser felices, que aquí no hemos venío a sufrir", ha escrito en Instagram junto a una imagen de Dani sobre el escenario.

Unas palabras muy amorosas, a las que Rovira ha respondido con un emoticono en forma de corazón, y que han hecho que muchos se pregunten si es posible que la pareja se reconcilie.

