La foto de Clara Lago que le "flipa" a Dani Rovira

Aunque Dani Rovira y Clara Lago mantienen una relación de lo más discreta, cuando hay amor es difícil de ocultar…

Recientemente la actriz publicaba una bonita imagen en Instagram, de un shooting que ha realizado para la revista Cosmopolitan, donde aparece posando con un perro entre sus piernas. Una instantánea con la que promociona su nueva película 'Gente que viene y bah'.

Y aunque esta imagen de Clara ha gustado mucho a todos sus seguidores, a quien ha gustado especialmente ha sido a su novio, el también actor y cómico Dani Rovira, que no ha dudado en piropear a su chica a través de las redes: "Me encanta, osea, me flipa", escribe Rovira junto a la foto de la actriz.