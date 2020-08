El mensaje de Clara Lago a Dani Rovira tras superar su lucha contra el cáncer: "Gracias por dejarme acompañarte"

Han sido meses duros para Clara Lago y Dani Rovira. En plena pandemia, el actor y cómico hacía uso de sus redes sociales para anunciar una triste noticia, le habían detectado un tumor.

Un cáncer contra el que ha luchado valientemente durante estos meses, compartiendo a través de las redes su lucha, y demostrando con cada publicación su gran fortaleza y sentido del humor.

Unas redes que este pasado fin de semana volvía a utilizar para compartir con todos la más feliz de las noticias: tras meses de lucha, Dani Rovira está curado.

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras. Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo", escribía el actor en este post.

Y continuaba dedicándole unas palabras a su novia, la también actriz Clara Lago: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...".

Un bonito mensaje al que la intérprete ha querido responder dedicándole unas palabras llenas de emoción y alegría: "Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao", escribe Clara Lago junto a este post.

