Clara Lago: “De Dani Rovira admiro su autenticidad y su generosidad"

Clara Lago, con tan solo 25 añitos recién cumplidos, lleva nada más y nada menos que 15 en el mundo de la interpretación. “Sinceramente, me cuesta mucho imaginarme haciendo otra cosa que no se la interpretación”, dice la actriz la cual estuvo nominada al Goya con doce añitos.

La actriz está actualmente muy enamorada de su chico, Dani Rovira, una historia de amor que surgió durante el rodaje de 'Ocho apellidos vascos'. "De Dani admiro su autenticidad y su generosidad", asegura en una entrevista exclusiva para Hola.

Hace unos días celebró su cumpleaños en la ciudad de Los Ángeles para darse a conocer como actriz y tomar contacto Hollywoodense. “Admiro a Penélope Cruz y claro que me gustaría seguir sus pasos en Hollywood. Me encantaría poder trabajar allí, pero no es mi única meta”.

Pero como toda actriz, le gusta disfrutar del buen cine y si es en buena compañía mejor: “Mi plan perfecto es buen cine y una cena rica”.

Y en cuanto a su pareja perfecta, se ha lanzado a la piscina…: “Al hombre que esté conmigo le pido respeto y sentido del humor”. Seguro que a su novio, de esto último no le falta.