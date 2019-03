Cindy Kimberly: “Me ha ido muy bien que Justin Bieber se fijara en mí, lo estoy rentabilizando muchísimo”

Hace ya seis meses que Cindy Kimberly se convirtió en una de las jóvenes más envidiadas del planeta cuando Justin Bieber lanzó el hashtag #OMGWhosThatGirl en una de sus fotos. Y es que esta joven de 17 años de origen holandés y afincada en Denia es un auténtico bellezón, lo que ha hecho que no sólo el cantante se haya fijado en ella.

Y es que Cindy lo tiene claro: “Me ha ido muy bien que Justin se fijara en mí, lo estoy rentabilizando muchísimo: han subido mis seguidores y estoy trabajando mucho como modelo”, declara en una entrevista para LOC.

De hecho la guapa morena acudió como imagen de la presentación de la nueva colección de Rosa Clará a la Bridal Week de Barcelona, donde habló de sus proyectos profesionales, aunque no pudo evitar que los medios le preguntasen si mantenía algún tipo de contacto con Bieber: “Yo estoy abierta al amor. Él se fijó en mí y dicen que soy una de las chicas más envidiadas del mundo. A mí lo que me gusta es su música”, asegura.