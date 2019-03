Christian Gálvez y Almudena Cid son marido y mujer

El presentador Christian Gálvez ha contado en varias ocasiones que nada más ver a Almudena Cid se quedó 'prendado' de ella. Y después de tres años de noviazgo, se han dado el 'sí quiero'.



La declaración de amor no ha podido ser más romántica. Gálvez, de rodillas, en París, "me dijo que era la mujer de su vida", ha confesado la gimnasta.



De tierras parisinas, la pareja se ha trasladado hasta Torrelodones donde se ha celebrado el enlace. Incluso el alcalde de Móstoles, el pueblo de Madrid donde vive Gálvez, ha oficiado la ceremonia.



La novia, que ha llegado hasta la Iglesia en un Rolls Royce blanco descapotable, ha asegurado que "estoy muy emocionada y un poquito nerviosa".



Mientras que el presentador también ha mostrado su faceta más sensible: "No creía en los flechazos hasta que conocí a Almudena y espero que ella sea la mujer de cada momento de mi vida y cuando ya sea un abuelillo diga que Almudena fue la mujer de mi vida".