Esto es lo que cobró Chris Martin por actuar en la boda de Marta Ortega

Marta Ortega y Carlos Torretta [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/celebrities/famosos-moda/fotos-boda-marta-ortega-carlos-torretta-noticia_201811165beefbe30cf2c5d6155c102c.html|||se daban el ‘sí quiero’ hace un mes, una de las bodas más esperadas de año.]] Una celebración de lujo en todos los sentidos, con artistas como Jamie Cullum, Chris Martin y Norah Jones.

Hasta ahora se desconocía el precio de cualquiera de los servicios de la fiesta, pero ha sido la periodista Pilar Eyre la que ha desvelado el precio que pagaron los novios por uno de los invitados estrellas, el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

El artista actuó unos 60 minutos y empezó cantándole a los novios la canción ‘All I Can Think about Is You’ mientras ellos abrían el baile. Fue el momento más mágico y esperado de la noche y. como tal, se ha revelado que el cantante inglés se embolsó un millón de euros.

Sólo con saber la cantidad pagada a Chris Martin, nos podemos imaginar el nivelazo de boda que fue...