El desafortunado chiste de Paula Echevarría sobre los gays

Paula Echevarría ha publicado un chiste sobre gays en su Instagram Stories que ha generado una enorme polémica. Tanto es así que hasta ha borrado el comentario en sí, pero ya era tarde porque eran muchos los que se habían sentido ofendidos por sus palabras.

“No confíes en nadie porque, cuando menos te lo esperas, maricón el que lo lea”, ha escrito Paula. Y aunque después se ha disculpado, para muchos su arrepentimiento llegaba tarde y parecía que lo decía con la boca pequeña.

"Antes de que salga algún ofendido: adoro a los gays, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo...", ha intentado disculparse, para luego añadir: “Por si acaso pido perdón también al plomo… Love is love”.