Chino Darín publica una foto desnudo en la ducha hecha por Úrsula Corberó

Sus seguidores han alabado sus encantos

¡A Úrsula Corberó no se le resiste nada! Parece que a la actriz se le da igual de bien ponerse delante de las cámaras que ser ella quien se ponga detrás del objetivo. Chino Darín es la mejor prueba de ello. El actor ha posado semidesnudo en la ducha para la protagonista de ‘La Embajada’ y no se ha podido resistir a compartir la sexy foto con todos sus seguidores de Instagram. Los fans del intérprete no han dudado en admirar sus encantos.