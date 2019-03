Chino Darín extraña a una persona muy especial para él

Hace un año que Chino Darín aterrizó en España y en muy poco tiempo nos ha conquistado a todos con su talento y belleza. Aunque si hay alguien a quien le ha robado el corazón es a Úrsula Corberó con quien inició una relación tras conocerse en la serie 'La Embajada'.

Pero aunque el actor está muy cómodo en nuestro país y el trabajo no le falta hay muchas cosas que echa de menos de cuando vivía en Argentina. Y una de estas personas especiales a quien es añora es a su hermana Clara.

Así, el actor publicado una imagen en Instagram donde sale esquiando con su hermana donde comenta: "Extraño a mi hermana, Bariloche y esquiar… entre otras cosas".

El sentimiento es mutuo, y Clara Darín ya había publicado en su respectiva cuenta de la red social lo mucho que añora a Chino: "Extraño a mi hermano. Extraño que se ría de mis estupideces, que el haga otras estupideces para que yo me ría, que me agarre in fraganti acomodando las medias, que me haga enojar, que yo lo haga enojar, sus pantalones convertibles, que tarde mil horas, que no me conteste, que nos saquemos fotos serios, que viajemos juntos. Te extraño".

Tanto ella como su padre, Ricardo Darín, como su madre quisieron venir a España para arropar a su hijo en el estreno el pasado jueves de su nueva película 'La Reina de Esapña' donde comparte escenas con Penélope Cruz. en este evento también estuvo su novia, Úrsula Corberó, quien se deshizo en elogios hacia su chico.