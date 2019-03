La China Suárez confiesa lo enamoradísima que está de David Bisbal

La China Suárez se ha confesado en la revista '¡Hola!' de Argentina, donde ha comentado lo enamoradísima y feliz que está al lado de David Bisbal. La argentina se deshacía en elogios hacia su chico: "Es educado, buena gente, tiene buenos valores, una linda familia, es humilde. ¡Todo! Es seductor ciento por ciento. Divino".

La China parece estar viviendo uno de los momentos más dulces en su relación con nuestro cantante y no esconde sus sentimientos hacia él, pues en las redes sociales son constantes las muestras de cariño y amor que ambos se dedican. Sin embargo, según se rumorea, la actriz no ha caído tan en gracia dentro de la familia de Bisbal, que opinan que la actriz es demasiado 'intensa' y sus formas descaradas y extrovertidas no les terminan de hacer mucha gracia. Eugenia Suárez también ha querido tratar este asunto en la entrevista: "¡Todas mentiras! Su familia es divina. David y yo sabemos las verdad y eso es lo único que importa".

Y es que la relación ha distancia que mantienen no debe ser fácil para ninguno de los dos, y así lo expresa la actriz: "Me muero. Pero tenemos mucha comunicación. Te extrañas, te reencuentras y te vuelves a enamorar todo el tiempo". Desde luego, La China desborda amor y entrega por los cuatro costados y sólo esperamos que Bisbal haya encontrado por fin un amor estable y 'divino' que le devuelva la sonrisa.