Los chicos tóxicos de los que debes huir

1. El que solo piensa en sus amigotes. En una relación, es bueno que ambos seáis independientes y que mantengáis vuestras amistades. Sin embargo, hay que saber dónde están los límites y dividir tu tiempo entre tu pareja y tus colegas porque dudamos que una chica quiera pasar un sábado por la tarde en casa con su chico y con cinco amigos suyos jugando al FIFA.

2. El que llama a las chicas "pibitas". Puede que no tenga más defectos pero, para nosotras, este es el peor de todos. ¿Quién, en pleno siglo XXI, sigue llamando pibitas a las mujeres? Debería estar penado por ley.

3. El que (aún) necesita a una madre que le cuide, o en su defecto, una novia que pueda realizar las mismas funciones. No solo es dependiente sentimentalmente sino que, si le dejas solo en la cocina, puede que te encuentres la casa envuelta en llamas cuando solo iba a calentar un vaso de leche. Es inútil, lo sabe y se aprovecha de ello.

4. El ultrahípster. Una cosa es que le encante la cultura alternativa, que lea autores que no conoce ni su madre y cocina con semillas de chía y otra muy distinta es que te restriegue sus conocimientos por la cara. Este tipo de chicos suelen acompañar su superioridad culturar de una prepotencia considerable por lo que es fácil verlos en museos, conciertos y exposiciones solos.

5. El que odia a los niños, perros y personas mayores. A este tipo todo le molesta. Entendemos que no sea agradable oír el llanto de un niño a las 8 de la mañana mientras vas a trabajar pero de ahí a desear que ese bebé no hubiera nacido hay un trecho muy amplio. El odio irracional que demuestran se une a la falta de respeto y a la mala educación. Puede que contigo sea delicado y amable pero, si se comporta así con los demás, no merece que sigas a su lado.

6. El monologuista. Tener una cita con él es como ejercer de psicólogo o, en el peor de los casos, acudir a una sesión gratuita de tortura. No es que no le importe tu vida- bueno, en realidad le da igual- es que la suya es mucho más emocionante. No intentes interrumpirle, es imposible. Tú solo sonríe y asiente y, cada dos minutos aproximadamente, dile: “¿En serio?” o alguna coletilla automática.

7. El que se siente un alma libre. Desgraciadamente, la época hippie ya ha pasado. Sin embargo, aún quedan reductos de esta generación. Todavía puedes encontrar hombres que sienten espíritus libres y que creen que no deben comprometerse ni atarse a nada ni a nadie. Pasamos el hecho de que no se afeiten y vivan en una nube de paz y felicidad pero que, después de tres años juntos, no asuman que sois novios, no. Las etiquetas existen, querido. Y están para que las usemos.

8. El ex resentido. No sabemos aún si su anterior pareja le dejó o fue él quien terminó con la relación pero lo que sí sabemos es que está obsesionado con ella. Aunque te quiera a ti, todo le recuerda a su ex y te lo hará saber: “Clara solía ponerse tacones para ir de fiesta, ¿tú no?”. Acabarás tan harta de Clara que te parecerá conocerla de toda la vida.

9. El pasivo. La categoría más agotadora. Estos chicos parecen haber nacido sin capacidad de decisión y, si nos apuras, sin sangre en las venas. Todo les parece bien, les gusta todo lo que tú elijas y, si algo les molesta, se limitan a no sonreír y estar en silencio. Las mujeres necesitamos un hombre con carácter (solo un poco) no a un muñeco de trapo a nuestro lado.

10. El hombre de hielo. Estos chicos son menos expresivos que Andrés Iniesta y jamás demuestran sus sentimientos. Son perfeccionistas pero tener una pareja así puede llegar a ser muy frustrante. En su fuero interno puede- o eso intuimos- que valore tus esfuerzos y le encante lo que haces pero, de cara al público, solo se limitará a decir un simple: “No está mal”.