El chico ideal de Berta Vázquez

Berta Vázquez asistía a los Premios Feroz presumiendo de tipazo con un vestido negro asimétrico firmado por Elisabetta Frenchi que le sentaba como un guante. Feliz y radiante, la actriz reveló a Hola cuál es el proyecto que ahora mismo se trae entre manos.

"Me gusta mucho la música. Canto, compongo... Ahora estoy intentando hacer un proyecto de un disco pequeñito con canciones", confesó Berta, y continuó: "De momento lo tengo como algo que me gusta hacer y que, si lo hago, lo haría por amor. No espero nada".

De hecho, en su perfil de Instagram ya ha dejado alguna que otra pista sobre este nuevo objetivo profesional, donde la hemos visto en el estudio de grabación junto a Gabi Sarlo y Didi Gutman, que la están ayudando a cumplir su sueño.

Muy sonriente, no sabemos si la intérprete habrá encontrado el amor de nuevo, lo que sí tiene claro es cómo tiene que ser su chico ideal: "Me gusta que sea buena persona, que me haga reír, que me lo pase bien y que sea una persona terrenal, que tenga los pies en el suelo y sea sencilla".