Chicharito más enamorado que nunca de Andrea Duro: "Eres jodidamente perfecta"

Chicharito está más enamorado que nunca de Andrea Duro y así lo ha querido demostrar en redes sociales. Su relación, que empezaba hace unos meses con un intercambio de mensajes en Instagram, va cada vez mejor. El futbolista ha querido compartir una foto de lo más tierna con un mensaje muy romántico: "Eres jodidamente perfecta. Cuando ríes, cuando caminas, cuando piensas, cuando guardas secretos, cuando escuchas".

Pero no todo queda ahí, Chicharito ha querido ir un poco más allá. "No conozco una forma mejor de hacer las cosas que todas las tuyas. Y no dejes que nadie, nunca te diga lo contrario: eres perfecta. Y yo no voy a dejar de repetírtelo nunca. Así que si se te olvida ven a buscarme".

Pues bien, se trata de un texto copiado de Internet que Chicharito ha querido hacer suyo. "Estoy completamente enamorado de ti", añadía el futbolista. Además, Andrea Duro no se queda atrás y ha querido utilizar la conocida red social para compartir los últimos momentos vividos con su novio por la capital madrileña. Parece que la distancia no está siendo un obstáculo para ellos.