Chenoa todavía tiene algo que decir sobre su ruptura con David Bisbal

Chenoa ha visitado El Hormiguero para hablar de su libro, ‘Defectos Perfectos’, que tiene un enorme éxito de ventas. Y es que la parte sobre su relación y posterior ruptura con David Bisbal sigue dando mucho de qué hablar, aunque ella asegura: “Hay gente que está escrutando mi libro por el tema Bisbal: hay cien páginas más cuando eso acaba”.

La presidenta del jurado de Tu cara me suena asegura que al empezar a escribir se propuso algo: “La premisa que me puse fue la de no callarme nada. Quise contar mi versión de los hechos, a la que muchas veces renuncio por ser famosa”.

Recuerda cuando conoció al almeriense y este le dijo lo guapa que era, así como su primer beso: “Fue en una litera. Él estaba en la cama durmiendo la siesta y yo me acerqué y lo besé. Después me dio vergüenza y me fui. Subí como si yo fuera Romeo y él Julieta”.

La colaboradora de Zapeando ha querido además zanjar el tema de la polémica ruptura: “Las cosas se hicieron lo mejor que se pudo, pero se hicieron mal”. Y declara: “Cada uno tiene su madurez, en ese momento estuvo fatal pero ahora lo puedo ver con una sonrisa. Cuando veo las imágenes del chándal me dan ganas de ir y achuchar a la muchacha”.