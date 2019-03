Chenoa se sincera sobre la mano negra de su carrera profesional

Chenoa ha hablado recientemente en su canal de Youtube sobre varios aspectos de su vida personal y su carrea profesional con el cantante Davem. Entre las declaraciones, la cantante había asegurado que existe una mano negra que tiene presente en su carrera profesional.

"Para lo que queda de año me gustaría que dejaran de ponerme zancadillas y muros, que me dejaran los caminos abiertos, que creo que me lo he ganado, y ya luego me trabajaré yo las cosas. Jamás voy a decir de quién se trata ni me voy a manifestar. Solo pido mi camino abierto y que me dejen trabajar", explicaba la finalista de la primera edición de Operación Triunfo.

También habló de su enfrentamiento con David Bisbal en la noche de los viernes ya que el almeriense es coach de 'La Voz Kids' desde Telecinco mientras que ella es jurado de la versión con anónimos del exitoso 'Tu cara me suena' desde Antena 3, lo tiene claro: "Yo no hago la programación de las cadenas y el programa no soy solo yo, somos un montón de gente haciéndolo. Yo no estoy peleando por la audiencia. Los medios hacen el enfrentamiento y ni 'Tu cara no me suena todavía' soy yo ni 'La Voz Kids' es él. Nosotros trabajamos y hacemos nuestra parte. Los concursantes en este caso son lo fundamental de los programas", añadió.

Sin embargo, la cantante no ha desvelado aún quien es esa mano negra que está haciendo su vida imposible y parece no estar dispuesta hacerlo a pesar de que sus fans ya se lo estén preguntando.Es más, esta semana, en declaraciones a 'Look', señalaba: "Si no sabéis pillar la ironía y las gracias, no es mi culpa. Todo está bien. Gracias", e insistía: "Es broma, metáforas...".