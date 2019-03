Chenoa rompe con su último novio, Alain Cornejo

NO TIENE SUERTE EN EL AMOR

A Chenoa no le sonríe la suerte en lo que al amor se refiere. La pobre está que no levanta cabeza en el plano sentimental y es que desde que rompiera con David Bisbal en su entonces, ha pasado por otras relaciones que no han acabado en buen puerto. Pensábamos que su último chico, Alain Cornejo, podría ser el definitivo pero acaban de romper. Ay Cheno..., ¿cuál será el problema?