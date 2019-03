Chenoa rompe con Curi Gallardo

INTENSO Y FUGAZ ROMANCE

Chenoa no ha empezado el 2012 con buen pie. Y es que la cantante ha puesto punto y final a su relación con Curi Gallardo, un empresario gaditano que parecía ir muy en serio con la ex triunfita. Sin embargo, lo suyo no ha durado más de un mes de relación… ¿Qué ha ocurrido?