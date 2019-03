Chenoa se ríe de su famoso chándal en Instagram

Si hay una imagen de Chenoa que todo el mundo tiene en la cabeza, es la que protagonizó junto a la prensa cuando dio la noticia de su ruptura con David Bisbal donde aparecía con un chándal gris y sin maquillar.

Ahora, la cantante ha dejado claro que ha pasado página tras rememorarse todos estos momentos con 'OT: El Reencuentro', y ha hecho alarde de su gran sentido del humor bromeando con esta icónica imagen suya en chándal.

Así, Chenoa ha sacado una línea de sudaderas y camisetas donde pone "yo no salgo más en chándal" y se ha fotografiado con ella en las redes sociales: "O si. O no. O si o no. La cuestión es q por fin la tengo,jajajaja q vamos de cabeza con tantos pedidos y estamos en @loversstv con sesión de fotos y vídeos q en breve podréis ver y tener ideas divertidas para estas fiestas.💝😘 Feliz finde", escribe junto a la fotografía.