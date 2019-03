Chenoa revela que se ruboriza cuando recuerda su canción 'Escondidos' junto a David Bisbal

Chenoa está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional. La cantante se estrena junto a Ángel Llácer, Lolita Flores y Carlos Latre como jurado del exitoso programa de Atresmedia 'Tu cara me suena'. Una edición en la que podremos actuar de grandes actuaciones gracias a sus participantes: Beatriz Luengo, Blas Cantó, Esther Arroyo, Lorena Gómez, Juan Muñoz, Canco Rodríguez, Rosa López, Yolanda Ramos y David Guapo.

Presentación 'TCMS' en el FesTVal de Vitoria | Gtres

El programa ha sido presentado su quinta edición en el Festval de Vitoria, una aventura para Chenoa con la que no puede estar más emocionada: "Me lo tomé fantásticamente bien cuando me ofrecieron la posibilidad de participar aquí de jurado. Yo nací en la tele. No puedes ir de nuevas porque este es un programa potente y no puedes aparecer ahí de nuevas. Estoy como una niña chica con zapatos nuevos y con una libreta en blanco", revelaba la artista ante los medios.

Además, la misma productora de 'Tu cara me suena', Gestmusic, prepara el esperado reencuentro de los primeros concursantes de 'Operación Triunfo'. Una reunión que tiene a muchos con el corazón en un puño. Y es que todos nos preguntamos si en ese reencuentro David Bisbal y Chenoa reinterpretarán juntos 'Escondidos', ese tema con el que los cantantes mostraron su amor delante de toda España: "Me ruborizo porque es mi historia. No es un personaje, soy yo. Eso se ve. Me la ponen cada cinco minutos".